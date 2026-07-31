Dopo una lunga trattativa ci siamo, Nicolò Bulega correrà con Ducati VR46 nel prossimo biennio in MotoGP, in uno schieramento tutto Ducati insieme ad Aldeguer. Bulega è stato scelto già da un paio di mesi, ma la conclusione dell'accordo ha richiesto tempo e pazienza. Ora però, attraverso due stories, è stato lo stesso leader del Mondiale Sbk a confermare che ci siamo. Bulega ha prima pubblicato l'immagine di una fenice, e poi ha ricondiviso un reel di qualche anno fa, la sua ultima sgasata a fine gara da pilota Moto2. Quel reel, nella sua descrizione, riportava una promessa: "Ci rivedremo presto, MotoGP". E la promessa è ora pronta per essere mantenuta. Dopo l'abisso sportivo e la ripartenza dalla Supersport, con un cammino del tutto inusuale ma sportivamente straordinario, Nicolò Bulega ha raggiunto il sogno di correre tra le migliori moto e tra i migliori piloti del mondo.