Danish-Quiles , sembrava un discorso a due la qualifica di Brno, ma alla fine è spuntato David Almansa a prendersi la terza pole consecutiva. Tempo record per lo spagnolo di Intact che venerdì era finito alle spalle del sorprendente malese. Onore al merito del giovane Danish, debuttante in Moto3, che ha conteso a lungo il primato ai due spagnoli, finendo in mezzo a loro dopo aver strabiliato in pre-qualifica.

Il leader del Mondiale ha dovuto ritirarsi per problemi al cambio , dopo aver segnato il suo miglior crono. Sembrava una finta, per confondere Adrian Fernandez che si era incollato alla sua ruota, sperando di sfruttarne la scia. Ma Quiles non pascolava per la pista, fingendo un guasto tecnico, perché il problema era reale. Domenica partirà comunque in prima fila, e con un buon ritmo da sfruttare.

Gli italiani: 11° Bertelle, 12° Pini

In seconda fila si schiereranno Carpe, Uriarte e O’Shea. Il primo italiano in griglia è Matteo Bertelle, undicesimo. Fin qui non un gran week end per il pilota di Level Up. Guido Pini, dodicesimo, dopo la scivolata di venerdì mattina, d’altra parte non ha fatto meglio: “Ho provato a seguire Almansa – ha detto il pilota di Leopard - ma non sono riuscito a stare con lui. La quarta fila ad ogni modo non è malissimo e la piccola frattura al pollice non mi dà molto fastidio”. Giornata negativa per il suo team, che ha visto anche Adrian Fernandez classificarsi indietro, con il tredicesimo tempo. Peggio ha fatto Morelli, caduto venerdì, senza poi riuscire a superare il Q1 sabato. L’argentino, terzo nel mondiale, partirà dalla ventesima casella.