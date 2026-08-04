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MotoGp, Bezzecchi verso Gp Silverstone: "Non sono al 100% ma non vedo l'ora di tornare"

MotoGp

Il pilota dell'Aprilia dovrà ottenere il fit dai medici per essere in pista a Silverstone (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). “È stata una pausa estiva diversa da come l'avevo immaginata: non sono ancora al 100% ma non vedo l’ora di tornare”. Jorge Martin: “Estate positiva, mi sono riposato e allenato. A Silverstone ricordi meravigliosi”

MOTOGP, SI RIPARTE DA SILVERSTONE

C’è ancora da ottenere il "fit" dai medici della MotoGP nella giornata di giovedì, poi Marco Bezzecchi avrà il via libera per gareggiare a Silverstone (live su Sky) dopo l'infortunio del Sachsenring. Ma, come ammesso dallo stesso pilota dell'Aprilia, è stata una pausa estiva “complicata”, con il recupero dall'infortunio alla clavicola sinistra e la successiva operazione: “Sono contento di tornare, ma prima dovrò sottopormi alle visite mediche per essere dichiarato idoneo a correre”, ha detto. “È stata una pausa estiva diversa da come l'avevo immaginata, ma sono davvero felice di tornare a correre e non vedo l'ora di salire sulla mia RS-GP26. Spero di riuscire a rimanere in forma. So di non essere ancora al 100%, ma non vedo l'ora di tornare in pista”.

Approfondimento

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Martin: "Mi sono riposato e allenato"

Bezzecchi ci tornerà da quarto in classifica, staccato di 22 punti dal compagno Jorge Martin, che al contrario arriva ricaricato dalla pausa: “È stata una pausa estiva estremamente positiva. Ho potuto riposarmi, ma anche allenarmi molto e sfidare in bicicletta con i miei amici, un sogno che coltivavo da tempo. Non vedo l'ora di tornare in pista con la mia Aprilia e di lavorare di nuovo con il mio team. Ci aspetta una seconda parte di stagione entusiasmante, in cui cercheremo di dare il massimo. Ora andiamo a Silverstone, una pista che mi piace molto e a cui sono legato da ricordi meravigliosi. Spero di regalare ai nostri tifosi grandi emozioni”.

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