Il pilota dell'Aprilia dovrà ottenere il fit dai medici per essere in pista a Silverstone (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). “È stata una pausa estiva diversa da come l'avevo immaginata: non sono ancora al 100% ma non vedo l’ora di tornare”. Jorge Martin: “Estate positiva, mi sono riposato e allenato. A Silverstone ricordi meravigliosi”

C’è ancora da ottenere il "fit" dai medici della MotoGP nella giornata di giovedì, poi Marco Bezzecchi avrà il via libera per gareggiare a Silverstone (live su Sky) dopo l'infortunio del Sachsenring. Ma, come ammesso dallo stesso pilota dell'Aprilia, è stata una pausa estiva “complicata”, con il recupero dall'infortunio alla clavicola sinistra e la successiva operazione: “Sono contento di tornare, ma prima dovrò sottopormi alle visite mediche per essere dichiarato idoneo a correre”, ha detto. “È stata una pausa estiva diversa da come l'avevo immaginata, ma sono davvero felice di tornare a correre e non vedo l'ora di salire sulla mia RS-GP26. Spero di riuscire a rimanere in forma. So di non essere ancora al 100%, ma non vedo l'ora di tornare in pista”.