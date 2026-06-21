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Marquez dopo la vittoria a Brno: "Ultimi giri in apnea, non mi fidavo di Ogura"

il vincitore

Marc Marquez vince a Brno e sale a 101 vittorie in carriera: "È stata dura, ma l'ho gestita bene - ha detto il campione del mondo a Sky Sport -. Stare dietro a Bagnaia non era facile e ho usato tanto la gomma posteriore". Sul rapporto moto-pilota: "In questo sport il pilota fa l'ultima differenza, ma la moto è molto importante. Da inizio anno continuo a dire che questa Ducati funziona. Dobbiamo continuare a lavorare". Su Ogura: "Ho fatto gli ultimi tre giri in apnea, non mi fidavo..."

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