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MotoGP in Olanda: le pagelle della Sprint Race di Assen

DI P. BELTRAMO fotogallery
14 foto

Il team Trackhouse firma una storica doppietta piazzando Raul Fernandez (10 e lode) e Ogura (9) sui primi due gradini del podio. Terzo Di Giannantonio (8,5), la prima delle Ducati in mezzo alle Aprilia. Bene anche Bezzecchi, bravo a mettere le ruote davanti a Martin e a tornare a fare punti in classifica. Di seguito le pagelle della Sprint di Assen a cura di Paolo Beltramo

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