MotoGP in Olanda: le pagelle della Sprint Race di Assen
Il team Trackhouse firma una storica doppietta piazzando Raul Fernandez (10 e lode) e Ogura (9) sui primi due gradini del podio. Terzo Di Giannantonio (8,5), la prima delle Ducati in mezzo alle Aprilia. Bene anche Bezzecchi, bravo a mettere le ruote davanti a Martin e a tornare a fare punti in classifica. Di seguito le pagelle della Sprint di Assen a cura di Paolo Beltramo
- Incredibili e inattesi, bravi.
- L'unica Ducati che è riuscita a lottare per il podio è la sua.
- Buona gara, ma dai due piloti ufficiali ci si aspettava che riuscissero a stare davanti a quelli del team Trackhouse. Un punto in più per l'italiano, che veniva da una settimana non facile e che ha messo le ruote davanti al compagno di squadra con un sorpasso deciso
- Hanno fatto quello che potevano, ma la loro Ducati questa volta non era buona come a Brno
- Finisce davanti a Pedro Acosta, bravo.
- Ha commesso un errore nei primi giri, questa volta non è la prima Ktm in pista
- Termina 10° e fuori dai punti della Sprint, ma è comunque il miglior pilota Yamaha.
- Sufficiente la gara dei due piloti Honda.
- Ha chiuso 13° ed è una buona gara considerando le sue condizioni fisiche. Bravo e tosto.
- Prestazione 'media' per i due piloti.
- Considerando quello che è riuscito a fare Bastianini, arrivare 16° non è quello che ci si aspetta da lui
- Sottotono "El Turco".
- Miller si è fermato per problemi tecnici, gli altri due sono wild card (nel caso di Augusto) o sostituti (Crutchlow). Non giudicabili.
- Entrambi caduti e ritirati.