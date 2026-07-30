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MotoGP, Bezzecchi torna in pista a Misano con Valentino Rossi e i piloti Academy

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Il pilota Aprilia è tornato in pista 17 giorni dopo l'operazione alla clavicola successiva alla caduta del Sachsenring: il romagnolo, in sella alla RSV4, si è allenato a Misano con Valentino Rossi e gli altri piloti dell'Academy svolgendo una sessione di 4 run. Bez sarà a Silverstone, alla ripresa del Mondiale, e punta a ottenere il fit per Il GP Gran Bretagna (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend del 7-9 agosto)

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