Loris Capirossi è entrato ufficialmente nella Hall of Fame della MotoGP: il tre volte campione del mondo (due nell'allora classe 125 e una in 250) si unisce ad una serie di leggende delle due ruote, come Giacomo Agostini, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. I criteri per entrare a farne parte? Non essere più in attività e aver vinto almeno 2 titoli mondiali o almeno 25 gare in top class. Di seguito tutti i piloti selezionati fin qui
- Nel sabato del GP di Misano, il CEO della MotoGP Carmelo Ezpeleta ha consegnato all'ex pilota la medaglia di 'Legend'. "Dedico questo premio alla mia famiglia - le parole di un commosso Capirossi - oggi ho le farfalle nello stomaco come nei giorni più belli delle corse".
- 328 gare in carriera per Capirossi, con 29 vittorie (8 in 125cc, 12 in 250cc e 9 in MotoGP) oltre a 99 podi, 41 pole position e tre titoli ed è anche il campione del mondo più giovane di sempre grazie al titolo iridato conquistato nel 1990 in 125cc all'età di 17 anni e 165 giorni
- Capirossi nel 2003 in Catalogna ha anche portato Ducati alla sua prima vittoria in MotoGP, nell'anno di esordio della Casa bolognese in top class
- Ha vinto con tre Case in MotoGP: Yamaha, Honda e Ducati (e a podio con Suzuki)
- Capirossi si è ritirato alla fine del 2011 a Valencia con 328 presenze nell'arco di 22 stagioni (1990-2011)
- Il suo iconico numero 65 è stato ritirato dalla MotoGP nel 2016
- Ora è rappresentante della MotoGP in Direzione Gara e continua ad avere un ruolo chiave nel Campionato. È anche una delle personalità più carismatiche del paddock e uno dei più amati
- BARRY SHEENE
- GIACOMO AGOSTINI
- VALENTINO ROSSI
- MICK DOOHAN
- MIKE HAILWOOD
- EDDIE LAWSON
- GEOFF DUKE
- JOHN SURTEES
- JORGE LORENZO
- WAYNE RAINEY
- KENNY ROBERTS SR.
- CASEY STONER
- FREDDIE SPENCER
- PHIL READ
- UMBERTO MASETTI
- KEVIN SCHWANTZ
- DANI PEDROSA