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MotoGP, la Hall of Fame dei piloti: entra Loris Capirossi

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Loris Capirossi è entrato ufficialmente nella Hall of Fame della MotoGP: il tre volte campione del mondo (due nell'allora classe 125 e una in 250) si unisce ad una serie di leggende delle due ruote, come Giacomo Agostini, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. I criteri per entrare a farne parte? Non essere più in attività e aver vinto almeno 2 titoli mondiali o almeno 25 gare in top class. Di seguito tutti i piloti selezionati fin qui

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