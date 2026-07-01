"Siamo lieti che il Governo abbia approvato pienamente, durante la riunione di Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2026, il rinnovo del MotoGP Malaysia dal 2027 al 2031. Questo rinnovo va oltre la semplice garanzia di un posto per la Malesia nel calendario globale del MotoGP. Riflette il nostro impegno a rafforzare la posizione della Malesia come destinazione leader per gli sport motoristici , creando al contempo opportunità attraverso la crescita economica, lo sviluppo dei talenti e l'espansione del settore. Ancora più importante, la MotoGP in Malaysia è diventata una piattaforma che unisce i malesi, rafforza il nostro senso di orgoglio nazionale e continua a essere l'evento sportivo internazionale più longevo della Malesia, sin dalla sua prima edizione nel 1991."

Il CEO della MotoGP, Carmelo Ezpeleta, ha aggiunto: "Malesia solida base per il nostro sport"

"La Malesia è un mercato importante per la MotoGP, dove abbiamo una solida base di fan e abbiamo visto l'impatto economico positivo della MotoGP crescere di anno in anno. Ora puntiamo a far crescere entrambi in modo esponenziale. Sepang è una sede fantastica per il nostro sport, ben collegata a una delle città più globali del mondo: Kuala Lumpur, città che ospiterà il nostro indimenticabile evento di lancio della stagione 2026. Gare avvincenti, passione locale e richiamo internazionale creano ogni anno un evento indimenticabile in Malesia e non vediamo l'ora di tornarci fino al 2031".



