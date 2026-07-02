Ducati festeggia il Centenario a Misano e lo fa in grande stile, con l'edizione 2026 del World Ducati Week in programma da venerdì 3 luglio a domenica 5. Una tre giorni di spettacolo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, tra esibizioni mozzafiato, sessioni in pista e fuori, esperienze di guida, incontri con piloti e leggende Ducati. A cominciare dalla tradizionale parata prevista per venerdì pomeriggio. E sabato 4 luglio Borgo Panigale compie 100 anni: a Misano sarà l'occasione per festeggiare con tutti i ducatisti. Per saperne di più clicca qui per il programma del weekend e qui per le info sui biglietti.