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World Ducati Week 2026, a Misano una tre giorni di festa: il programma

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A Misano torna il grande raduno dei ducatisti: al circuito Marco Simoncelli una tre giorni di eventi, che si concluderà domenica 5 luglio con l'evento clou della 'Race of Champions' (visibile anche in diretta sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW)

Ducati festeggia il Centenario a Misano e lo fa in grande stile, con l'edizione 2026 del World Ducati Week in programma da venerdì 3 luglio a domenica 5. Una tre giorni di spettacolo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, tra esibizioni mozzafiato, sessioni in pista e fuori, esperienze di guida, incontri con piloti e leggende Ducati. A cominciare dalla tradizionale parata prevista per venerdì pomeriggio. E sabato 4 luglio Borgo Panigale compie 100 anni: a Misano sarà l'occasione per festeggiare con tutti i ducatisti. Per saperne di più clicca qui per il programma del weekend e qui per le info sui biglietti

La Race of Champions anche su Sky e NOW

L'evento più atteso sarà anche stavolta la Race of Champions, che vedrà sfidarsi in pista gli attuali piloti Ducati MotoGP e Superbike e non solo: presenti tra gli altri Pecco Bagnaia, vincitore dell'ultima edizione nel 2024, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e il dominatore del Mondiale Sbk Nicolò Bulega. Qualifiche sabato 4 luglio dalle 15.30, domenica la gara a pertire dalle 12. Tutto LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW. 

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