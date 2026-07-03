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MotoGP, infortunio Zarco: nessuna operazione, prova a rientrare a settembre

MotoGp

Novità su Zarco in seguito all'incidente di Barcellona. Il comunicato di Honda LCR: "Ulteriori esami hanno dato un quadro più chiaro e una prospettiva più positiva rispetto a quanto inizialmente previsto, con le lesioni inizialmente sospettate non più confermate. Il legamento collaterale mediale sta guarendo bene, mentre anche il crociato posteriore, inizialmente ritenuto lacerato, mostra segni di recupero. Il crociato anteriore rimane lacerato". Non verrà operato, obiettivo rientro a settembre

L'INCIDENTE DI ZARCO

Buone notizie su Johann Zarco dopo l'incidente in Catalunya. Il comunicato diramato dai social della Honda LCR fornisce un quadro più positivo rispetto alle prime valutazioni: "Johann si è recato a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet per valutare le condizioni del suo ginocchio sinistro. Dopo l'incidente in Catalunya, le prime risonanze magnetiche sono state eseguite quando il ginocchio era ancora fortemente infiammato, rendendo difficile valutare con precisione l'intera entità della lesione. Con la riduzione dell'infiammazione, ulteriori esami hanno fornito un quadro più chiaro e una prospettiva più positiva rispetto a quanto inizialmente previsto, con le lesioni inizialmente sospettate non più confermate. Il legamento collaterale mediale (LCM) sta guarendo bene, mentre anche il legamento crociato posteriore (LCP), inizialmente ritenuto lacerato, mostra incoraggianti segni di recupero. Il legamento crociato anteriore (LCA) rimane lacerato".

Progressi costanti da parte di Zarco 

"Nelle ultime settimane, il pilota francese ha atteso la guarigione di un'ustione prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel frattempo, ha continuato ad allenarsi e ha fatto progressi costanti, rendendo un approccio non chirurgico un'opzione praticabile", prosegue la nota del team.

Non sarà sottoposto ad alcun intervento

"Seguendo il consiglio dell'équipe medica, con i medici impressionati dai progressi, Zarco non si sottoporrà ad alcun intervento chirurgico. Proseguirà un programma di riabilitazione incentrato sul recupero e sul rafforzamento muscolare. In attesa di ulteriori valutazioni mediche, l'obiettivo è tornare in pista in settembre".

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