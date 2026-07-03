Novità su Zarco in seguito all'incidente di Barcellona. Il comunicato di Honda LCR: "Ulteriori esami hanno dato un quadro più chiaro e una prospettiva più positiva rispetto a quanto inizialmente previsto, con le lesioni inizialmente sospettate non più confermate. Il legamento collaterale mediale sta guarendo bene, mentre anche il crociato posteriore, inizialmente ritenuto lacerato, mostra segni di recupero. Il crociato anteriore rimane lacerato". Non verrà operato, obiettivo rientro a settembre

Buone notizie su Johann Zarco dopo l'incidente in Catalunya. Il comunicato diramato dai social della Honda LCR fornisce un quadro più positivo rispetto alle prime valutazioni: "Johann si è recato a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet per valutare le condizioni del suo ginocchio sinistro. Dopo l'incidente in Catalunya, le prime risonanze magnetiche sono state eseguite quando il ginocchio era ancora fortemente infiammato, rendendo difficile valutare con precisione l'intera entità della lesione. Con la riduzione dell'infiammazione, ulteriori esami hanno fornito un quadro più chiaro e una prospettiva più positiva rispetto a quanto inizialmente previsto, con le lesioni inizialmente sospettate non più confermate. Il legamento collaterale mediale (LCM) sta guarendo bene, mentre anche il legamento crociato posteriore (LCP), inizialmente ritenuto lacerato, mostra incoraggianti segni di recupero. Il legamento crociato anteriore (LCA) rimane lacerato".