Quinto successo consecutivo per Honda, il 32° nella sua storia: la squadra Hrc formata da Jonathan Rea, Takumi Takahashi (recordman con 8 successi) e Somkiat Chantra ha dominato l'edizione 2026 della celebre corsa Endurance. Una gara condizionata dalla pioggia battente, neutralizzata a 34 minuti dalla fine con doppia safety car. Secondo posto per lo Yamaha Racing Team di Jack Miller, Andrea Locatelli e Katsuyuki Nakasuga, terzo gradino del podio per Bmw

Honda si prende anche l'edizione 2026 della 8 Ore di Suzuka. Senza l'infortunato Johann Zarco (rimpiazzato dal suo ex compagno di team in Lcr Somkiat Chantra), la squadra Hrc - formata anche dalla leggenda Superbike Jonathan Rea e da Takumi Takahashi - è stata più forte della pioggia caduta sul circuito giapponese fin dalle prime ore. La corsa è stata neutralizzata a 34 minuti dalla bandiera a scacchi, di fatto spegnendo ogni speranza di rimonta per Yamaha Racing Team: il trio composto da Jack Miller, Andrea Locatelli e Katsuyuki Nakasuga è arrivato a 1'34''280 di ritardo. Terzo gradino del podio per il Bmw Motorrad Endurance Racing Team di Michael van der Mark, Markus Reiterberger e Steven Odendaal.