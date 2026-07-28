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Razgatlioglu, foto strappalacrime sulla Yamaha di papà Arif

MotoGp
Foto da Instagram @toprakrazgatlioglu7

Toprak Razgatlioglu ha condiviso, sul proprio profilo Instagram, alcune foto che lo ritraggono in sella ad una moto speciale, la Yamaha YZF-R1 del 2002 di suo papà Arif, stuntman morto nel 2017 in seguito ad un incidente stradale. Il tre volte Campione del Mondo della Sbk e attuale pilota del team Pramac ha scritto: "La mia infanzia è stata trascorsa su questa moto, custodisce ricordi molto preziosi e indimenticabili e sarà sempre conservata come ricordo in memoria di mio padre"

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