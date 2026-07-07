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GP Germania, Bezzecchi: "Il recupero fisico sta andando bene, spero di migliorare ancora"

aprilia

L'italiano vuole tornare a lottare per le prime posizioni dopo la forte caduta di Assen: "Sono contento di tornare in sella, abbiamo bisogno di ritrovarci". La MotoGP fa tappa al Sachsenring nel weekend del 10-12 luglio per il Gran Premio di Germania, come sempre da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA

L'Aprilia torna in pista per l’undicesimo appuntamento stagionale, l’ultimo prima della pausa estiva, sul circuito del Sachsenring in Germania. Marco Bezzecchi vuole lasciarsi alle spalle la complicata domenica di Assen, dove una forte caduta lo ha costretto al ritiro, e tornare a riprendersi la testa della classifica. "Sono contento e ho voglia di tornare in sella. Ovviamente spero di migliorare ancora un po' dal punto di vista fisico in questi giorni, ma finora il recupero sta andando abbastanza bene. Non vedo l’ora di riabbracciare la mia squadra perché, dopo Assen, abbiamo bisogno di ritrovarci e continuare a guardare avanti insieme".

Martin: "E' un buon momento, la pista mi piace"

Nel frattempo, il suo compagno di squadra Jorge Martin, reduce dal terzo posto in Olanda, è tornato leader del Mondiale: "Affrontiamo questo GP in un buon momento e in più, il Sachsenring è un tracciato che mi piace. Abbiamo ancora margine di miglioramento, ma sono convinto che, grazie al lavoro di Aprilia e del team nel box, riusciremo presto a raggiungere il 100%. L'obiettivo principale è affrontare la seconda metà della stagione con sensazioni positive e con la consapevolezza di aver dato il massimo fino alla fine"

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