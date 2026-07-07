L'italiano vuole tornare a lottare per le prime posizioni dopo la forte caduta di Assen: "Sono contento di tornare in sella, abbiamo bisogno di ritrovarci". La MotoGP fa tappa al Sachsenring nel weekend del 10-12 luglio per il Gran Premio di Germania, come sempre da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Aprilia torna in pista per l’undicesimo appuntamento stagionale, l’ultimo prima della pausa estiva, sul circuito del Sachsenring in Germania. Marco Bezzecchi vuole lasciarsi alle spalle la complicata domenica di Assen, dove una forte caduta lo ha costretto al ritiro, e tornare a riprendersi la testa della classifica. "Sono contento e ho voglia di tornare in sella. Ovviamente spero di migliorare ancora un po' dal punto di vista fisico in questi giorni, ma finora il recupero sta andando abbastanza bene. Non vedo l’ora di riabbracciare la mia squadra perché, dopo Assen, abbiamo bisogno di ritrovarci e continuare a guardare avanti insieme".