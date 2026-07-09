Tutto quello che c'è da sapere sul round di Superbike di Donington Park, in programma da venerdì 10 a domenica 12 luglio LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Nicolò Bulega, reduce dal trionfo alla Race of Champions Ducati, vuole proseguire la striscia record

Il Mondiale Superbike 2026 riparte da Donington Park, la culla del WorldSBK, la pista dove il campionato ha disputato il primo round della sua storia nel 1988. E’ qui che la Superbike mondiale prese forma, con Davide Tardozzi vincitore della prima gara assoluta con la Bimota e Marco Lucchinelli grande protagonista di quella giornata inaugurale con la Ducati. Oggi il presente è “marchiato” Nicolò Bulega, autentico dominatore del mondiale 2026, che proverà ad allungare l’incredibile striscia di 25 gare vincenti. Gara 1 sabato ore 16.30 su Sky Sport Arena, Superpole race domenica ore 12.10 su Sky Sport Arena, Gara 2 domenica ore 16.30 Sky Sport MotoGP. Il Round UK arriva dopo Misano e prima della pausa estiva, con una classifica che conferma il peso dell’Italia nel campionato: Nicolò Bulega domina con 434 punti, davanti al compagno in Ducati Iker Lecuona a 313, mentre Yari Montella è terzo a 170.

Nicolò Bulega arriva a Donington da dominatore assoluto della stagione Il pilota Aruba.it Racing – Ducati ha lasciato Misano con la leadership rafforzata e con un primato impressionante: nel 2026 ha già stabilito il record di sette triplette stagionali, confermandosi il riferimento assoluto della categoria. La sua stagione ha già assunto una dimensione storica: con Misano la striscia di vittorie consecutive è salita a 25, di cui 21 in questa stagione. Con il successo di gara 1 ha raggiunto (e poi superato la domenica) Marco Melandri per il maggior numero di podi di un pilota italiano.

Cinque italiani in top-10 Yari Montella, terzo in campionato con la Ducati portata in pista al Barni Spark Racing Team, è il primo inseguitore italiano nella generale a dimostrazione della competitività delle Ducati indipendenti. Axel Bassani è sesto con la Bimota by Kawasaki Racing Team e arriva a Donington dopo un Misano positivo che ha portato al sorpasso in classifica su Lorenzo Baldassarri. Il maceratese della Team GoEleven è settimo in classifica con 123 punti, ma negli ultimi round ha lasciato per strada punti pesanti proprio mentre lottava per posizioni da top five o da podio. Chiude la top-10 Alberto Surra che continua a essere uno dei profili emergenti più interessanti: è decimo con 95 punti ma distante solo quattro punti da Bautista, ottavo al momento.

Mondiale Costruttori dominato da Ducati Dopo Misano Ducati guida la classifica Costruttori con 434 punti, lo stesso bottino del leader Bulega, fotografia perfetta di una superiorità totale nelle gare fin qui disputate. Alle sue spalle c’è Bimota con 192 punti, seconda forza del campionato e marchio italiano capace di riportare in alto un nome storico attraverso la struttura Provec Kawasaki Racing Team e i risultati di Alex Lowes e Axel Bassani. Yamaha è quarta con 116 punti; Kawasaki è quinta con 91 punti, mentre Honda chiude a quota 18 e cerca ancora un cambio di passo tecnico e sportivo. Dopo sette round e 21 gare, la Ducati ha occupato 56 delle 63 posizioni da podio disponibili e 79 delle 105 posizioni di top five. Se la top ten racconta la profondità della presenza Ducati, podi e top five certificano un dominio tecnico quasi totale nelle zone che decidono il Mondiale.