Nicolò Bulega riprende la sua marcia, dominando la domenica di Donington: dopo il 2° posto in gara 1 (con la striscia record interrotta a 25) il pilota italiano ha prima conquistato la Superpole Race e poi completato la doppietta in gara-2. Alle sue spalle il compagno di team Iker Lecuona (che l'aveva battuto nella corsa di sabato) e Yari Montella. Un risultato che consolida la sua leadership e permette a Ducati di festeggiare aritmeticamente il titolo costruttori 2026 con 4 round d'anticipo