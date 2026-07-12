Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sbk: Bulega vince Gara-2 a Donington Park, Ducati già regina dei costruttori. HIGHLIGHTS

sbk

Nicolò Bulega riprende la sua marcia, dominando la domenica di Donington: dopo il 2° posto in gara 1 (con la striscia record interrotta a 25) il pilota italiano ha prima conquistato la Superpole Race e poi completato la doppietta in gara-2. Alle sue spalle il compagno di team Iker Lecuona (che l'aveva battuto nella corsa di sabato) e Yari Montella. Un risultato che consolida la sua leadership e permette a Ducati di festeggiare aritmeticamente il titolo costruttori 2026 con 4 round d'anticipo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Alex Marquez out al 9° giro: il VIDEO della caduta

gp germania

Caduta per Alex Marquez nella gara lunga del Sachsenring. Nel corso del nono giro, mentre...

Diggia si stende al 4° giro: il VIDEO della caduta

MotoGp

Domenica da dimenticare per il pilota VR46. Dopo la caduta nel warm up, Di Giannantonio è...

Moto2, dominio di Ortolà. Lunetta in top 10

GP SACHSENRING

Trionfo di Ortolà, in testa dal primo all'ultimo giro al Sachsenring. Sul podio anche Holgado e...

Bezzecchi operato: obiettivo rientro a Silverstone

MotoGp

Marco Bezzecchi è stato operato con successo alla clavicola sinistra: come comunicato da Aprilia...

Moto3, vince Uriarte: Bertelle 3° al fotofinish

sachsenring

Una sbavatura all'ultimo giro costa la vittoria in Germania a Maximo Quiles, beffato dal...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS