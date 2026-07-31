MotoGP, Aldeguer non recupera dall'infortunio: Lecuona con Gresini a Silverstonegresini racing
Il pilota spagnolo, ancora alle prese con la riabilitazione dopo la frattura della vertebra T7 rimediata ad Assen, tornerà ad allenarsi dal 15 agosto, con l'obiettivo di essere in pista a fine mese ad Aragon. Niente GP di Gran Bretagna, in programma dal 7 al 9 agosto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Al suo posto il team richiama il connazionale Iker Lecuona, già in sella alla Ducati Gresini nel GP di Ungheria in questa stagione
Prosegue la tormentata stagione di Fermin Aldeguer. Niente Silverstone per il pilota spagnolo, che salterà per infortunio il suo quarto Gran Premio 2026 dopo Thailandia, Olanda e Germania. Il classe 2005 non è ancora pronto dopo la frattura della vertebra T7 rimediata in Pre-qualifica ad Assen e, in via precauzionale, seguirà da casa anche il weekend di Gran Bretagna del 7-9 agosto. Come fa sapere Gresini Racing, il futuro pilota VR46 dal 2027 ha ottenuto dai medici l'ok per riprendere ad allenarsi a partire dal 15 agosto. L'obiettivo è essere in pista ad Aragon a fine mese. Questa volta il team italiano, al contrario del Sachsenring, ha deciso di sostituire Aldeguer col connazionale Iker Lecuona (Ducati Aruba Superbike), che torna a guidare una MotoGP dopo l'ottimo 7° posto di Balaton Park in questa stagione (nell'occasione aveva rimpiazzato Alex Marquez).
Il comunicato di Gresini
"Fermín Aldeguer non gareggerà a Silverstone per il dodicesimo appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP. Il pilota spagnolo rimarrà a riposo a scopo precauzionale. Tuttavia ha ottenuto l'autorizzazione medica per riprendere gli allenamenti a partire dal 15 agosto. Il Team Gresini è pronto a riaccoglierlo ad Aragón tra circa un mese. Un gradito ritorno nella famiglia Gresini per Iker Lecuona che, dopo aver sostituito Alex Márquez in Ungheria, a Silverstone affronterà la sfida di salire sulla Ducati di Fermín".