Prosegue la tormentata stagione di Fermin Aldeguer. Niente Silverstone per il pilota spagnolo, che salterà per infortunio il suo quarto Gran Premio 2026 dopo Thailandia, Olanda e Germania. Il classe 2005 non è ancora pronto dopo la frattura della vertebra T7 rimediata in Pre-qualifica ad Assen e, in via precauzionale, seguirà da casa anche il weekend di Gran Bretagna del 7-9 agosto. Come fa sapere Gresini Racing, il futuro pilota VR46 dal 2027 ha ottenuto dai medici l'ok per riprendere ad allenarsi a partire dal 15 agosto. L'obiettivo è essere in pista ad Aragon a fine mese. Questa volta il team italiano, al contrario del Sachsenring, ha deciso di sostituire Aldeguer col connazionale Iker Lecuona (Ducati Aruba Superbike), che torna a guidare una MotoGP dopo l'ottimo 7° posto di Balaton Park in questa stagione (nell'occasione aveva rimpiazzato Alex Marquez).