Bis di Booth-Amos in Supersport. Neila vince una Gara 2 da cinema nel WorldWCR

Altra giornata intensa a Donington Park per il mondiale Superbike e per le categorie Supersport e WorldWCR, che non hanno lesinato incertezza e spettacolo. I protagonisti, in entrambi i casi, sono stati gli stessi: in Supersport le prime due posizioni di Gara 2 hanno replicato quelle del sabato, con Tom Booth-Amos profeta in patria davanti al leader del mondiale Albert Arenas, mentre al terzo posto riecco un Jaume Masià coriaceo, ma ultimamente altalenante.

Scattato dalla pole grazie al miglior giro di Gara 1, il pilota di Stafford ha dovuto lottare per due terzi della corsa con un gruppo molto nutrito, incassando anche un sorpasso al limite dell’incidente da parte di Can Oncu; nelle ultime fasi, poi, ha potuto rimettere in campo il ritmo già visto il sabato conquistando il terzo successo in carriera. La doppietta di Booth-Amos è il miglior modo possibile per celebrare il weekend di casa non solo per il pilota, ma anche per Triumph e per il team PTR Racing di Simon Buckmaster. Data la velocità dimostrata, se l’inglese dovesse guadagnare costanza di rendimento nelle ultime quattro tappe stagionali potrebbe ancora puntare al secondo posto in campionato.

Per Arenas il secondo posto è perfetto in ottica titolo mondiale, mentre Masià sembra pagare un bilanciamento delle prestazioni delle moto non troppo favorevole a Ducati, che fatica in accelerazione. Giù dal podio Roberto Garcia, quarto davanti al compagno di squadra Lucas Mahias, a Jeremy Alcoba sesto e ad Aldi Mahendra settimo. In top ten anche Oncu (ottavo dopo essere crollato nella seconda parte di gara), Philipp Oettl e Valentin Debise. Tra gli italiani vanno a punti Alessandro Zaccone dodicesimo, Matteo Ferrari tredicesimo e Filippo Farioli quindicesimo.