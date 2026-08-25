Pol Espargaro è stato confermato dal team Red Bull Ktm Tech3 anche per il Gran Premio di Aragon (in programma questo weekend su Sky Sport MotoGp e in streaming su NOW). Il numero 44 sostituirà ancora una volta Maverick Vinales , alle prese con il recupero in seguito all'operazione alla spalla sinistra, come era già successo a Silverstone (dove è riuscito ad andare a punti).

Come sta Vinales

A stretto contatto con il suo staff medico, Vinales sta continuando a lavorare per tornare in forma. Ktm e Tech3 restano fiduciosi per un suo rientro a Misano, a metà settembre. “Insieme a Maverick e KTM abbiamo deciso che Pol continuerà a correre con noi anche ad Aragon. Maverick potrà così concentrarsi sul recupero. Pol ha fatto un ottimo lavoro a Silverstone. È un pilota d’esperienza, pronto per scendere in pista anche in questo fine settimana - ha spiegato il team manager Nicolas Goyon -. Per noi è importante che Maverick si prenda il tempo necessario per recuperare al meglio. Lo stiamo supportando e restiamo fiduciosi di poterlo accogliere a Misano. Fino ad allora, ci concentreremo sulla gara di Aragon e continueremo a dare a Pol ed Enea il nostro pieno sostegno”.