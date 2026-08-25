Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Espargaro in pista al Gp di Aragon, sostituirà ancora l'infortunato Vinales in Ktm Tech3

motogp

Pol Espargaro tornerà in pista con il team Red Bull KTM Tech3 anche nel Gran Premio di Aragon, in programma questo fine settimana. Il numero 44 è stato confermato per sostituire nuovamente Maverick Vinales, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra. Il Gp di Aragon in diretta su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP, LA CLASSIFICA PILOTI

Pol Espargaro è stato confermato dal team Red Bull Ktm Tech3 anche per il Gran Premio di Aragon (in programma questo weekend su Sky Sport MotoGp e in streaming su NOW). Il numero 44 sostituirà ancora una volta Maverick Vinales, alle prese con il recupero in seguito all'operazione alla spalla sinistra, come era già successo a Silverstone (dove è riuscito ad andare a punti). 

Come sta Vinales

A stretto contatto con il suo staff medico, Vinales sta continuando a lavorare per tornare in forma. Ktm e Tech3 restano fiduciosi per un suo rientro a Misano, a metà settembre. “Insieme a Maverick e KTM abbiamo deciso che Pol continuerà a correre con noi anche ad Aragon. Maverick potrà così concentrarsi sul recupero. Pol ha fatto un ottimo lavoro a Silverstone. È un pilota d’esperienza, pronto per scendere in pista anche in questo fine settimana - ha spiegato il team manager Nicolas Goyon -. Per noi è importante che Maverick si prenda il tempo necessario per recuperare al meglio. Lo stiamo supportando e restiamo fiduciosi di poterlo accogliere a Misano. Fino ad allora, ci concentreremo sulla gara di Aragon e continueremo a dare a Pol ed Enea il nostro pieno sostegno”.

Leggi anche

MotoGP, Vinales salta Aragon e punta a Misano

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP, Ezpeleta jr è il nuovo Deputy CEO

MotoGp

Si rafforza la squadra che guida la MotoGP con l'ufficializzazione del nuovo ruolo di Carlos...

Espargaro confermato al posto di Vinales ad Aragon

motogp

Pol Espargaro tornerà in pista con il team Red Bull KTM Tech3 anche nel Gran Premio di Aragon, in...

Toprak fallisce lo stunt e finisce in acqua. VIDEO

l'hai visto?

Toprak Razgatlioglu è capace di qualsiasi cosa in sella ad una moto, ma non sempre va tutto per...

Enea Bastianini firma con Trackhouse fino al 2028

mercato piloti

Enea Bastianini cambia squadra per la stagione 2027: come anticipato da Sky, il pilota romagnolo...

MotoGP, Vinales salta Aragon e punta a Misano

ktm tech3

Il pilota Tech3 ancora alle prese con il recupero dalla lesione all'infraspinato: pronto Pol...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS