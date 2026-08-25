Espargaro in pista al Gp di Aragon, sostituirà ancora l'infortunato Vinales in Ktm Tech3motogp
Pol Espargaro tornerà in pista con il team Red Bull KTM Tech3 anche nel Gran Premio di Aragon, in programma questo fine settimana. Il numero 44 è stato confermato per sostituire nuovamente Maverick Vinales, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra. Il Gp di Aragon in diretta su Sky e in streaming su NOW
Pol Espargaro è stato confermato dal team Red Bull Ktm Tech3 anche per il Gran Premio di Aragon (in programma questo weekend su Sky Sport MotoGp e in streaming su NOW). Il numero 44 sostituirà ancora una volta Maverick Vinales, alle prese con il recupero in seguito all'operazione alla spalla sinistra, come era già successo a Silverstone (dove è riuscito ad andare a punti).
Come sta Vinales
A stretto contatto con il suo staff medico, Vinales sta continuando a lavorare per tornare in forma. Ktm e Tech3 restano fiduciosi per un suo rientro a Misano, a metà settembre. “Insieme a Maverick e KTM abbiamo deciso che Pol continuerà a correre con noi anche ad Aragon. Maverick potrà così concentrarsi sul recupero. Pol ha fatto un ottimo lavoro a Silverstone. È un pilota d’esperienza, pronto per scendere in pista anche in questo fine settimana - ha spiegato il team manager Nicolas Goyon -. Per noi è importante che Maverick si prenda il tempo necessario per recuperare al meglio. Lo stiamo supportando e restiamo fiduciosi di poterlo accogliere a Misano. Fino ad allora, ci concentreremo sulla gara di Aragon e continueremo a dare a Pol ed Enea il nostro pieno sostegno”.