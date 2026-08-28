Prima sessione ad Aragon, con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per le FP1. Presenti anche Fermin Aldeguer e Johann Zarco, che ieri hanno ricevuto il "fit" e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio, alle 15, le Pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 piloti qualificati per il Q2 di sabato (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)