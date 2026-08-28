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GP Aragon
28 agosto - 30 agosto 2026
Circuito GP Aragon
GP Aragon
28 agosto - 30 agosto 2026
  • PREVIEW
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MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Aragon

Prima sessione ad Aragon, con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per le FP1. Presenti anche Fermin Aldeguer e Johann Zarco, che ieri hanno ricevuto il "fit" e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio, alle 15, le Pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 piloti qualificati per il Q2 di sabato (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LIVE

Zarco: "Infortunio? Progressi più veloci del previsto"

Zarco: 'Progressi più veloci del previsto, sto abbastanza bene per andare in moto'

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Martin: "L'importante è essere costanti e avere velocità"

Bastianini: "Trackhouse scelta giusta, potremo divertirci"

Bastianini: 'Trackhouse scelta ponderata, potremo divertirci'

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Alex Marquez: "Tanti infortuni in MotoGP? Sono preoccupato per i giovani"

Marc Marquez: "Il braccio destro mi dà ancora fastidio"

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Fernandez sul suo futuro compagno: "Bastianini era il mio preferito della Moto3"

Bagnaia: "La mano è ancora gonfia, ma non darà problemi"

Bagnaia: 'Ho la mano ancora gonfia ma non penso che darà problemi'

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Bezzecchi: "La spalla sta recuperando, il ginocchio fa ancora male"

Alle 15 le Pre-qualifiche

Nel pomeriggio, alle 15, scatteranno le Pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 piloti qualificati per il Q2 (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).

Si parte ad Aragon: le FP1 LIVE alle 10.45

Prima sessione in pista ad Aragon con i piloti della MotoGP che alle 10.45 saranno impegnati nelle FP1

GP Aragon, Libere dalle 10.45 LIVE su Sky e NOW

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