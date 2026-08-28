GP Aragon
28 agosto - 30 agosto 2026
GP Aragon
28 agosto - 30 agosto 2026
MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Aragon
Prima sessione ad Aragon, con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per le FP1. Presenti anche Fermin Aldeguer e Johann Zarco, che ieri hanno ricevuto il "fit" e che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio, alle 15, le Pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 piloti qualificati per il Q2 di sabato (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
Zarco: "Infortunio? Progressi più veloci del previsto"
Zarco: 'Progressi più veloci del previsto, sto abbastanza bene per andare in moto'Vai al contenuto
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Si parte ad Aragon: le FP1 LIVE alle 10.45
Prima sessione in pista ad Aragon con i piloti della MotoGP che alle 10.45 saranno impegnati nelle FP1.