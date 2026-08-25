MotoGP, Ezpeleta jr è il nuovo Deputy CEO

Si rafforza la squadra che guida la MotoGP con l'ufficializzazione del nuovo ruolo di Carlos Ezpeleta, che diventa Deputy CEO, e dunque nuovo numero due, di MotoGP Group. "E' la persona giusta per guidare la MotoGP nel prossimo capitolo", ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, riconfermato CEO di MotoGP. Il campionato riparte da Aragon, nel weekend 28-30 agosto, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Con la nomina a Deputy CEO, Carlos Ezpeleta diventa ufficialmente il nuovo “numero due” della MotoGP, rafforzando il team che gestisce, per conto di Liberty Media, il motomondiale. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato di MotoGP Group in cui si riconosce “il significativo contributo all'evoluzione dello sport” che Ezpeleta jr ha ricoperto negli ultimi anni. Carlos Ezpeleta, 35 anni, figlio dello storico presidente di MotoGp Carmelo, è entrato a far parte dell’organizzazione del motomondiale nel 2013, occupandosi tra l’altro delle aree sportiva e tecnica del campionato, oltre che della promozione dei talenti. Per Carmelo Ezpeleta, confermato CEO di MotoGP Group, “Carlos ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita della MotoGP nel corso degli anni. La sua esperienza abbraccia ogni area della nostra attività e la sua leadership, la sua visione e la sua passione per lo sport lo rendono la persona giusta per guidare la MotoGP nel suo prossimo capitolo”. Dal canto suo Carlos Ezpeleta ha affermato: “È un grande onore assumere questo ruolo in un momento così entusiasmante per la MotoGP. Con fan e partner incredibili in tutto il mondo, non vedo l'ora di lavorare con Liberty Media e l'intera comunità MotoGP per raggiungere nuovi pubblici, creare nuove opportunità e liberare tutto il potenziale di questo sport”.