La conferenza stampa piloti apre il weekend di Aragon, tredicesimo appuntamento della stagione di MotoGP. Presenti in sala stampa i due piloti Aprilia Factory, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, Marc Marquez (Ducati Factory) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che dalle 16 risponderanno alle domande dei giornalisti. Da domani le prime sessioni in pista: FP1 alle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15 (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)