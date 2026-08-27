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MotoGP, la conferenza LIVE del GP Aragon in Spagna

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La conferenza stampa piloti apre il weekend di Aragon, tredicesimo appuntamento della stagione di MotoGP. Presenti in sala stampa i due piloti Aprilia Factory, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, Marc Marquez (Ducati Factory) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che dalle 16 risponderanno alle domande dei giornalisti. Da domani le prime sessioni in pista: FP1 alle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15 (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

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I piloti in conferenza

I piloti presenti in conferenza stampa: Jorge Martin (Aprilia Factory), Marco Bezzecchi (Aprilia Factory), Marc Marquez  (Ducati Factory) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

Inizia il weekend di Aragon: dalle 16 la conferenza piloti

Buon pomeriggio da Aragon, dove alle 16 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) è in programma la conferenza piloti che dà ufficialmente il via al GP Aragon.

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