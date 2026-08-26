Vietti: "Darò il massimo per lottare per il campionato"

Jorge Martínez "Aspar": "Con l'arrivo di Celestino Vietti, stiamo completando una squadra molto forte per la stagione Moto2 2027. Stiamo lottando costantemente per le posizioni di vertice con Alonso e Holgado, un obiettivo che volevamo replicare anche nella prossima stagione, ed è per questo che ci siamo rivolti a lui. Puntiamo ancora una volta su un pilota della VR46 Riders Academy, sulla scia delle esperienze di Bagnaia e Migno nel Campionato del Mondo, oltre a quelle di Bezzecchi e Marini in quella che oggi è la MotoJunior. Speriamo di fornire a Vietti tutti gli strumenti necessari per lottare insieme per il titolo della Moto2". Celestino Vietti ha dichiarato: "Sono molto felice; entrare a far parte di una squadra altamente competitiva, come dimostrato nel corso degli anni, è una grande opportunità. Voglio ringraziare Jorge Martínez 'Aspar' e il suo team per la calorosa accoglienza. L'anno prossimo cambierò sia squadra che moto; sarà una sfida meravigliosa ed entusiasmante, e darò il massimo per lottare per il campionato. Sarà questo l'obiettivo per il prossimo anno".