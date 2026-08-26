Moto2, Celestino Vietti passa ad Aspar: farà coppia con Quiles nel 2027MOTO2
Il pilota italiano sarà in squadra con Quiles nel 2027, accordo totale raggiunto durante la pausa estiva. "Sarà una sfida meravigliosa ed entusiasmante, darò il massimo per lottare per il campionato", ha dichiarato
Grande notizia per Celestino Vietti: il pilota italiano si trasferirà nel Team Aspar nella prossima stagione con l'obiettivo dichiarato di lottare per il Campionato del Mondo. Con questo annuncio si completa la coppia di Aspar per il 2027, che vede protagonista anche l'attuale leader della Moto3 Máximo Quiles.
Vietti: "Darò il massimo per lottare per il campionato"
Jorge Martínez "Aspar": "Con l'arrivo di Celestino Vietti, stiamo completando una squadra molto forte per la stagione Moto2 2027. Stiamo lottando costantemente per le posizioni di vertice con Alonso e Holgado, un obiettivo che volevamo replicare anche nella prossima stagione, ed è per questo che ci siamo rivolti a lui. Puntiamo ancora una volta su un pilota della VR46 Riders Academy, sulla scia delle esperienze di Bagnaia e Migno nel Campionato del Mondo, oltre a quelle di Bezzecchi e Marini in quella che oggi è la MotoJunior. Speriamo di fornire a Vietti tutti gli strumenti necessari per lottare insieme per il titolo della Moto2". Celestino Vietti ha dichiarato: "Sono molto felice; entrare a far parte di una squadra altamente competitiva, come dimostrato nel corso degli anni, è una grande opportunità. Voglio ringraziare Jorge Martínez 'Aspar' e il suo team per la calorosa accoglienza. L'anno prossimo cambierò sia squadra che moto; sarà una sfida meravigliosa ed entusiasmante, e darò il massimo per lottare per il campionato. Sarà questo l'obiettivo per il prossimo anno".