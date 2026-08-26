Il talento spagnolo classe 2005 lascia Gresini dopo due stagioni e si unisce al team 'factory supported' Ducati di Valentino Rossi con un contratto biennale. La MotoGP torna ad Aragon dal 28 al 30 agosto: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW MOTOGP, TUTTI GLI ANNUNCI DI MERCATO PER IL 2027

Fermin Aldeguer è un nuovo pilota VR46. Il talento spagnolo classe 2005, il più giovane in griglia, lascia Gresini dopo due stagioni e si unisce al team 'factory supported' di Valentino Rossi con un contratto biennale fino al 2028, dove guiderà una Ducati Desmosedici GP ufficiale. Al debutto in categoria nel 2025 ha conquistato 3 podi e una vittoria in Indonesia, chiudendo ottavo in classifica e venendo nominato 'Rookie dell'anno'. Finora in questa stagione è 11esimo in campionato con un podio a Barcellona nonostante abbia saltato 3 gare.

Aldeguer: "Incredibile firmare col team di Valentino" "Sono molto felice di fare questo passo nella mia carriera in MotoGP con la VR46", ha dichiarato Aldeguer ai canali ufficiali del team. "Firmare con il team di Valentino è incredibile. E' sempre stato uno dei miei idoli e un modello per me. Penso che averlo in squadra mi aiuterà a migliorare come pilota grazie ai suoi preziosi consigli. La VR46 è un Ducati Factory Supported Team, una squadra estremamente professionale, e sono molto felice di correre con loro. Con i nuovi regolamenti che entreranno in vigore per il 2027, il mio obiettivo sarà quello di adattarmi alle nuove gomme, ma anche alla nuova moto. Avere la Ducati ufficiale sarà un enorme aiuto in termini di sviluppo durante tutta la stagione. Sarà un anno in cui punteremo alla costanza, ad evitare errori e a passare più tempo possibile sulla moto per raccogliere informazioni. Sono sicuro che lavoreremo benissimo con tutta la squadra e con gli ingegneri Ducati. Saremo in grado di fare un ottimo lavoro e puntare a finire costantemente tra i primi 5. Non posso concludere senza ringraziare l'intero team Gresini e Nadia, che mi hanno aiutato a crescere e mi hanno portato dove sono oggi".

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Salucci: "Aldeguer ha dimostrato un enorme talento" "Siamo felici di confermare che Fermin correrà con la VR46 nel 2027", ha commentato il Team Director Alessio Salucci. "E' un giovane pilota che ha dimostrato un enorme talento fin dal suo debutto in MotoGP, diventando uno dei principali contendenti. Non vediamo l'ora di accoglierlo nel team, dove guiderà una Desmosedici GP ufficiale in qualità di pilota Ducati Corse. Gli daremo tutto il supporto possibile per raggiungere i nostri obiettivi. Ancora una volta, voglio ringraziare Ducati per il pieno supporto, sia umano che tecnico, e ringrazio tutti i nostri partner per averci supportato in questo incredibile progetto".

Nieto: "Grande maturità, abbiamo fiducia in lui" A lui si unisce il Team Manager Pablo Nieto: "Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Fermin Aldeguer in VR46. E' un pilota che ha dimostrato di essere molto talentuoso. Nonostante la sua giovane età, ha dimostrato grande maturità e capacità di competere in MotoGP, un campionato estremamente impegnativo. Vincere nella classe regina non è affatto facile e lui ci è riuscito al suo anno di debutto. Abbiamo molta fiducia in lui perché sappiamo che ha il potenziale per lottare per qualsiasi obiettivo. Come team, saremo pronti a supportarlo in ogni aspetto e a rendere il suo percorso il più agevole possibile".

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