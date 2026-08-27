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GP Aragon, Aldeguer dichiarato fit: sarà rivisto dopo le FP1. Le news

team gresini

Fermin Aldeguer è pronto a tornare in pista: il pilota spagnolo, fermo dal GP di Assen (in cui rimediò una frattura della vertebra T7 dopo una caduta nelle Pre-qualifiche del 26 giugno) è stato dichiarato fit per il Gran Premio di Aragon. Aldeguer sarà riesaminato dopo le FP1 dallo staff medico del circuito spagnolo. Il pilota Gresini ha dichiarato: "Sono al 70/80%". La MotoGP torna ad Aragon: il weekend del MotorLand è LIVE su Sky e in streaming su NOW

ALDEGUER IN VR46 DAL 2027 - RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

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