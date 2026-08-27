Il torinese, intervenuto su Sky Sport nel giovedì di Arago, ha parlato delle sue condizioni fisiche e delle aspettative per il weekend spagnolo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW )

Questo periodo ti ha aiutato a ritrovare tutta la tua condizione fisica? Perché ci eravamo lasciati a Silverstone post-operazione che dovevi un po' stringere i denti...

"Purtroppo ancora ho la mano bella gonfia, però è così. Fortunatamente questa è una pista che gira più a sinistra e darà meno fastidio. Gli antidolorifici danno sempre una gran mano, quindi penso che non ci saranno problemi".

Quando dici "è così", è perché i dottori dicono che è un processo post-operatorio o c'è qualcosa che non torna?

"È un processo post-operatorio. C'è chi reagisce più velocemente, c'è chi meno, quindi è normale".

Passo dall'aspetto fisico all'aspetto tecnico, perché sempre post Silverstone abbiamo sentito te, Diggia, Marc Márquez... Alla fine siamo tornati a casa e non è che avessimo capito molto sulla mancanza di prestazioni della moto, perché ognuno diceva una cosa diversa. Avete avuto modo di valutare meglio, di capire in una riunione post? C'è qualcosa in più che ci puoi dire?

"Beh no, io e Diggia eravamo abbastanza allineati su quello che stava succedendo. Alla fine ci manca potenziale nelle piste dove le curve sono lunghe e nelle piste dove c'è bisogno di grip in angolo. È un po' un problema, però vedremo. In questa pista secondo me sarà diverso. Saremo veloci, le Ducati avranno un vantaggio rispetto all'Aprilia qui e bisognerà sfruttarlo".

L'ultima cosa, che è la più bella: 12 settembre 2021, Pecco Bagnaia vince la sua prima gara in MotoGP proprio su questa pista battendo Marc Marquez. Sblocchiamo il ricordo?

"Bellissimo! La metto al primo posto tra le mie vittorie. Alla fine Ducati non aveva mai vinto qua se non nel 2010 con Stoner, Marc è quasi imbattibile in questa pista, quasi come al Sachsenring. Quindi vincere qui è stato un qualcosa di estremamente bello. Avevamo fatto un gran lavoro tutto il weekend, avevamo lavorato bene, avevamo preparato tutto bene e domenica in gara eravamo competitivi. Avevamo una gran moto sicuramente che mi aiutava, però è stato fatto tutto in modo per riuscire a contrastare Marc che ci ha provato fino alla fine".