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MotoGP in Qatar nel 2026? Ezpeleta: "La priorità resta correre a Lusail, ci proviamo"

6-8 novembre

Il Deputy CEO della MotoGP è tornato a parlare del weekend di Lusail, originariamente in programma ad aprile e rinviato a novembre per la guerra in Medio Oriente: "Stiamo provando ad andarci, se non riusciremo allora capiremo se ci sarà o meno un piano B. Ma la priorità resta correre in Qatar". Sul calendario della stagione 2027: "Penso che nel giro di 3 o 4 settimane lo annunceremo, al 95% è chiuso"

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Il GP Qatar del 2026 si correrà? La MotoGP, lo scorso 15 marzo, con una nota ufficiale aveva comunicato di aver posticipato al weekend del 6-8 novembre la gara di Lusail, originariamente in programma dal 10 al 12 aprile, a causa della "situazione geopolitica in corso in Medio Oriente". Carlos Ezpeleta, che qualche giorno fa è stato nominato Deputy CEO di MotoGP Group, nel corso di un incontro con i media è tornato a parlarne: "Stiamo continuando a lavorare e a dialogare con il governo del Qatar per correre la gara. Stiamo provando ad andarci, se non riusciremo allora capiremo se ci sarà o meno un piano B. Ma la priorità resta correre in Qatar". C'è attesa anche per il calendario della stagione 2027: "È quasi fatto, dobbiamo solo vedere come si evolve la situazione in Medio Oriente. Penso che nel giro di 3 o 4 settimane annunceremo il calendario, al 95% è chiuso".

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