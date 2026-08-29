Ad Austin la prima vittoria nel Motomondiale

Pini quest'anno, al secondo in Moto3, ha vinto la sua prima gara, ed è oggi uno dei tre piloti più giovani ad aver mai vinto, unico 2008 insieme a Quiles e Uriarte. Ma la sua crescita fisica ha limitato quella di performance sulla piccola Moto3, e nonostante un periodo complicato dopo il successo di Austin, Luca Boscoscuro ha deciso di puntare su di lui credendo pienamente nel suo talento. Per prepararsi alla Moto2, Pini si allena già da qualche tempo con una Panigale V4. Adesso l'accordo è fatto e il salto è realtà. L'anno prossimo Pini e Lunetta correranno insieme con la Boscoscuro di SpeedRs.