Moto2, Guido Pini correrà con il team SpeedRsmercato piloti
Il pilota italiano lascia la Moto3 e correrà su Boscoscuro insieme a Lunetta, sostituendo Vietti
La scelta di SpeedRs per sostituire Celestino Vietti, destinato ad Aspar, è un altro italiano: Guido Pini debutterà in Moto2 nel 2027. Pini correrà da compagno di squadra di Luca Lunetta, con cui ha già condiviso la squadra (ma non il box) al Junior, con AC Racing, dove correvano in categorie diverse.
Ad Austin la prima vittoria nel Motomondiale
Pini quest'anno, al secondo in Moto3, ha vinto la sua prima gara, ed è oggi uno dei tre piloti più giovani ad aver mai vinto, unico 2008 insieme a Quiles e Uriarte. Ma la sua crescita fisica ha limitato quella di performance sulla piccola Moto3, e nonostante un periodo complicato dopo il successo di Austin, Luca Boscoscuro ha deciso di puntare su di lui credendo pienamente nel suo talento. Per prepararsi alla Moto2, Pini si allena già da qualche tempo con una Panigale V4. Adesso l'accordo è fatto e il salto è realtà. L'anno prossimo Pini e Lunetta correranno insieme con la Boscoscuro di SpeedRs.