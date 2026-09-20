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Martin: "Braccio? Vado avanti così, operazione ora troppo rischiosa"

il leader

Secondo posto per Martin in Austria: "La classifica non la guardo, ancor meno durante la gara. Ho provato a spingere al massimo ma Pedro è stato molto più forte di me. Qui pensavamo di perdere punti ma siamo riusciti ad andare più forti delle Ducati". Sulla sindrome compartimentale che lo aveva limitato molto a Misano: "Non ho recuperato al 100%, negli ultimi giri stavo soffrendo un po' ma non mi limitava la guida. Andremo avanti così, non è il momento ed è un grande rischio operarsi"

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