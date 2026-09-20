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Marc Marquez: "Ho avuto problemi con la leva del freno anteriore". VIDEO

5° posto

Il GP Austria di Marc Marquez, chiuso al 5° posto, è stato caratterizzato da problemi al freno: "Ho faticato di più rispetto a Misano e Aragon ma ero lì - ha commentato su Sky -. Dal primo giro però ho visto che stava succedendo qualcosa con il freno anteriore, ogni staccata la leva era in un punto diverso e sbagliavo senza... sbagliare. Dopo l'errore in curva 1 ha iniziato a riprendersi e la leva era più stabile, questo mi ha fatto riprendere fiducia e chiudere al 5° posto"

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