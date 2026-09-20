Si dà dell'"imbecille" Pedro Acosta per l'errore con cui sabato, a 3 giri dalla fine, ha buttato la vittoria nella Sprint Race: "Non era facile da metabolizzare, oggi non potevo sbagliare di nuovo", ha commentato a Sky dopo aver conquistato il primo successo in carriera in una gara lunga della top class al 56° tentativo. "Ho chiuso un cerchio, sono veramente felice per aver vinto nella gara di casa di Ktm". Nel VIDEO l'intervista integrale

LA GAG DOPO IL TRAGUARDO: CADE PER FINTA IN CURVA 2