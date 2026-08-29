Barry Baltus è stato il pilota più sorprendente della Moto2 2025, e insieme al suo team non solo ha chiuso il Mondiale in top3, ma ha anche vinto il campionato a squadre. Naturale restare anche nel 2026, purtroppo per lui complicato da infortuni che lo hanno indotto a darsi un'altra chance per l'anno prossimo. E così il belga e Reds hanno deciso di continuare insieme anche per il 2027 e per il 2028.

Per Baltus la prossima sarà la terza stagione con la sua squadra e con i suoi tecnici, a cui è legatissimo. Da parte del team la conferma non è mai stata in dubbio, il pilota, ovviamente, ha ricevuto vari approcci, tra cui quelli di Pramac e Forward, ma alla fine ha voluto fortemente restare. Adesso il prolungamento dell'avventura è ufficiale: Baltus e Reds saranno insieme anche nelle prossime due stagioni.