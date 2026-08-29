Moto2, Barry Baltus confermato da Reds fino al 2028mercato piloti
Il pilota belga rimane con il suo attuale team per la terza stagione di fila, puntando alla MotoGP
Barry Baltus è stato il pilota più sorprendente della Moto2 2025, e insieme al suo team non solo ha chiuso il Mondiale in top3, ma ha anche vinto il campionato a squadre. Naturale restare anche nel 2026, purtroppo per lui complicato da infortuni che lo hanno indotto a darsi un'altra chance per l'anno prossimo. E così il belga e Reds hanno deciso di continuare insieme anche per il 2027 e per il 2028.
Per Baltus la prossima sarà la terza stagione con la sua squadra e con i suoi tecnici, a cui è legatissimo. Da parte del team la conferma non è mai stata in dubbio, il pilota, ovviamente, ha ricevuto vari approcci, tra cui quelli di Pramac e Forward, ma alla fine ha voluto fortemente restare. Adesso il prolungamento dell'avventura è ufficiale: Baltus e Reds saranno insieme anche nelle prossime due stagioni.
Fantic: "Con Barry abbiamo una solida base"
Il proprietario del team Reds Fantic, il francese Eric de Seynes, ha commentato così il rinnovo di Baltus fino al 2028: "Siamo molto felici di continuare il nostro percorso con Barry. Crediamo fermamente nel valore della continuità e nell'opportunità di costruire insieme qualcosa di ancora più ambizioso nel tempo. Barry ha dimostrato di essere un pilota capace di competere ai massimi livelli in Moto2. Il suo terzo posto nel Campionato del Mondo e i sette podi conquistati nel 2025 sono una chiara dimostrazione del suo potenziale, ma ciò che ci dà ancora più fiducia sono i progressi che ha fatto e gli ampi margini di miglioramento che vediamo in lui. Abbiamo imparato a conoscere Barry sia in pista che fuori, condividendo momenti importanti e affrontando insieme situazioni impegnative. Abbiamo una solida base, un rapporto costruito sulla fiducia e la determinazione a continuare a crescere insieme".
Baltus: "Qui una seconda famiglia"
Il belga ha espresso gioia per il rinnovo con Fantic: "Sono molto felice e orgoglioso di continuare il mio percorso con Reds Fantic Racing. Qui ho trovato una seconda famiglia, oltre a un ambiente di lavoro ideale dove ho potuto crescere. Abbiamo già condiviso momenti meravigliosi insieme, con sette podi che premiano il nostro duro lavoro. Questa continuità è importante per me: conosco le persone che mi circondano, il loro modo di lavorare e il loro impegno. Questi altri due anni ci permetteranno di consolidare le solide basi che abbiamo gettato e, spero, di raggiungere ulteriori successi. Grazie a tutta la squadra, così come a Zelos e a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Sta a noi continuare a scrivere insieme il prossimo capitolo di questa grande storia, in questa stagione e negli anni a venire!"