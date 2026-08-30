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Marquez-Bezzecchi vicinissimi ad Aragon: l'analisi VIDEO del sorpasso

l'episodio

Incontri ravvicinati sul rettilineo di Aragon. E' successo nel corso della gara in Spagna, dopo il sorpasso di Marc Marquez su Marco Bezzecchi. Per via di un effetto prodotto dall'aerodinamica, i due piloti sono stati attratti l'uno dall'altro. "Come se facessimo una ‘molla’: io volevo allontanarmi e venivo tirato dentro", ha spiegato il Bez. "Momento di massima adrenalina, è stato stranissimo", ha aggiunto lo spagnolo. Nel VIDEO l'analisi dell'episodio allo Sky Tech con Mauro Sanchini

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