Incontri ravvicinati sul rettilineo di Aragon. E' successo nel corso della gara in Spagna, dopo il sorpasso di Marc Marquez su Marco Bezzecchi. Per via di un effetto prodotto dall'aerodinamica, i due piloti sono stati attratti l'uno dall'altro. "Come se facessimo una ‘molla’: io volevo allontanarmi e venivo tirato dentro", ha spiegato il Bez. "Momento di massima adrenalina, è stato stranissimo", ha aggiunto lo spagnolo. Nel VIDEO l'analisi dell'episodio allo Sky Tech con Mauro Sanchini