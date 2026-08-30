Reds ha scelto, e dopo aver annunciato live su Sky il rinnovo di Baltus ha deciso di puntare su Arón Canet per il 2027. Un rapporto che era già stato di successo, e che dopo un anno di separazione sboccia nuovamente con l'idea di ricostruirne il successo. Nel 2025 infatti la coppia Canet-Baltus ha trascinato la squadra alla conquista del titolo di miglior team della Moto2. Reds ha fortemente voluto una coppia di piloti competitivi per il titolo, e questo è stato riflesso dagli approcci con i top riders della Moto2. Alla fine la scelta è ricaduta su un profilo già conosciuto, quello di Canet, che a sua volta vuole rilanciarsi dopo una stagione (finora) complicata e ha deciso di affidarsi alla squadra che lo aveva valorizzato negli ultimi anni. Mancano dettagli per l'annuncio ma le scelte sono fatte. Canet e Reds tornano insieme per il 2027.