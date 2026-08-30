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Moto2, Adrian Huertas passa a Forward dal 2027. Le news

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il pilota spagnolo lascia Italtrans e prosegue la sua carriera con la squadra di Cuzari: debutto già martedì nei test

Adrián Huertas rimane in Moto2 e prova a rilanciarsi dopo il biennio con Italtrans. Il due volte campione del mondo del paddock Superbike ripartirà dal team Forward, che lo ha scelto per rimpiazzare Escrig che farà il percorso inverso. L'accordo è pronto anche se mancano ancora dettagli per definirlo del tutto. Ma nel frattempo, col via libera di Italtrans, Huertas prenderà parte al test Moto2 di preparazione al 2027 previsto per martedì e mercoledì ad Aragón. Con lui per Forward ci sarà Escrig, mentre Kalex schiererà Alonso e Holgado e Boscoscuro andrà con Vietti e Lunetta come già anticipato. Un primo approccio per conoscere moto e team e preparare il futuro sin da subito.

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