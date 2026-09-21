Test in Austria, esordio per Guevara e Agius

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Test MotoGp in Austria a Spielberg, chi c'è in pista

MotoGp

Giornata di test per la MotoGP del futuro. Le 850 gommate Pirelli in pista al Red Bull Ring per provare in vista della prossima stagione. Tanti anche i piloti titolari. Esordi nella classe maggiore per Guevara e per Agius

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS - PAGELLE

Sul circuito del Red Bull Ring, in Austria, la giornata di lunedì 21 settembre è dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordi nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto domenica 20 settembre in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli, come era stato già anticipato, è in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Viñales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Motegi

Ecco i piloti impegnati nei test:

KTM

  • Agius
  • P. Espargaró
  • Acosta
  • Binder
  • Viñales

HONDA

  • Nakagami
  • Moreira
  • Zarco

DUCATI

  • M. Márquez
  • Aldeguer
  • Morbidelli

APRILIA

  • Bezzecchi
  • R. Fernández
  • Savadori (a disposizione) 

YAMAHA

  • Guevara
  • Razgatlioğlu
  • A. Fernández
  • Miller

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