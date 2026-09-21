Test in Austria, esordio per Guevara e Agius

Sul circuito del Red Bull Ring, in Austria, la giornata di lunedì 21 settembre è dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordi nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto domenica 20 settembre in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli, come era stato già anticipato, è in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Viñales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Motegi



Ecco i piloti impegnati nei test:

KTM

Agius

P. Espargaró

Acosta

Binder

Viñales

HONDA

Nakagami

Moreira

Zarco

DUCATI

M. Márquez

Aldeguer

Morbidelli

APRILIA

Bezzecchi

R. Fernández

Savadori (a disposizione)

YAMAHA