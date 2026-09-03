Superbike a Magny-Cours in Francia: calendario, orari e guida tv

Fine della pausa estiva per il mondiale Superbike che torna in pista a Magny-Cours con il round di Francia, nono della stagione. Con la Ducati già campione del mondo costruttori, riflettori ancora una volta puntati su Nicolò Bulega che, in attesa di un 2027 in MotoGP, proverà a consolidare la fuga in classifica. Tutto il week end live su Sky Sport MotoGP. Gara 1 sabato alle 15.30, domenica Superpole race alle 11.10 e gara 2 alle 14 SUPERBIKE, ACCORDO DI MASSIMA MORBIDELLI-DUCATI ARUBA

La Superbike ritorna questo weekend sullo storico Circuit de Nevers Magny-Cours, parte del calendario dal 1991 e quinta pista nella storia del WorldSbk per numero di gare (55). Lo scorso anno sul podio sono saliti Toprak Razgatlioglu (3 vittorie, Bmw), Nicolò Bulega (Ducati) e Alex Lowes (Bimota).

Bulega, la stagione dei record Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Nicolò Bulega è a un passo dalla conquista del titolo mondiale piloti dopo una stagione fin qui dominata: 23 vittorie nelle prime 24 gare con 491 punti conquistati sui 496 disponibili. Numeri da record che hanno permesso al pilota italiano di scavare un solco profondo in classifica, con 133 punti di vantaggio sul compagno di squadra Iker Lecuona. La matematica potrebbe incoronarlo già a Magny-Cours, dove serviranno almeno altri 53 punti sullo spagnolo. Un verdetto che, in ogni caso, arriverebbe soltanto al termine di Gara 2. Difficile visto il momento di Lecuona, quindi l'ipotesi più probabile resta quella di rimandare la festa a Cremona.

Ducati ancora n.1 costruttori A Donington Park con quattro Round di anticipo Ducati ha vinto il Campionato del Mondo Costruttori e il factory team Aruba.it Racing ha portato a casa il titolo riservato alle squadre. Il dominio del gradino più alto del podio da parte dei piloti di Borgo Panigale questa stagione, stando alle statistiche, potrebbe proseguire anche il Francia. Qui la Ducati con 21 successi e ben 58 piazzamenti a podio (Kawasaki 35, Yamaha 31) è la Casa più vincente e arriva da un 2026 con una striscia di 14 podi completamente 'Rossi', grazie anche al contributo dei piloti indipendenti (Montella – team Barni è terzo nel mondiale).

Futuro Superbike, tra certezze e rivoluzioni Il WorldSbk si prepara a vivere una fase di profonda trasformazione a cominciare dalla prossima stagione quando entreranno in vigore alcune novità significative. Michelin assumerà il ruolo di fornitore unico degli pneumatici mentre Pirelli, come noto, si trasferirà in MotoGP. Brembo diventerà il fornitore esclusivo dell'impianto frenante che passerà dall’acciaio al materiale composito carboceramico. In aggiunta sarà introdotto anche un carburante unico per tutti i team. Se la stabilità motoristica è garantita anche per il prossimo anno con i quattro cilindri 1000 cc, nel 2027 alle limitazioni del flusso di benzina si aggiungerà un limite specifico di giri al minuto per ogni costruttore (slot di 500 giri in più o in meno rivalutati ogni due Round). Motoristicamente parlando il big bang è atteso dal 2030 quando la cilindrata massima salirà a 1200 cc, permettendo ai costruttori di affrontare nel modo migliore le norme antiinquinamento sempre più stringenti, magari attraendo anche nuove case. Tornando per un attimo al 2027, il mercato è in grande ebollizione con un possibile spostamento di nomi importanti dalla MotoGP. Si parla con insistenza di Brad Binder, Franco Morbidelli, Jack Miller, Alex Rins interessati molto seriamente a selle in Sbk. Annunci sono attesi per le prossime settimane.