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Sbk, accordo di massima per Franco Morbidelli in Ducati Aruba. Le news

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il pilota VR46 lascerà il paddock MotoGP dopo essere stato campione del mondo Moto2 e vicecampione in top class e sostituirà Bulega sulla Ducati più ambita

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Un altro tassello del mercato incrociato MotoGP-Sbk si compone, con l'accordo di massima tra Franco Morbidelli e Aruba Ducati. Morbidelli era uno dei piloti destinati a non trovare più spazio in MotoGP, e alla fine è riuscito a strappare il contratto più prestigioso della Superbike. Sostituirà dunque Nicolò Bulega, a sua volta destinato a prenderne il posto in VR46, e formerà la coppia Ducati con Iker Lecuona. L'anno prossimo la Sbk passerà alle Michelin, quindi l'esperienza di Morbidelli con il fornitore francese può aiutare la squadra a velocizzare l'adattamento della moto alle nuove gomme. Precisamente questo è uno dei motivi dietro la decisione di Aruba di puntare su Morbidelli, determinato a sua volta a dimostrare di essere un pilota di vertice del motociclismo mondiale.

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