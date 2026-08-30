Il pilota VR46 lascerà il paddock MotoGP dopo essere stato campione del mondo Moto2 e vicecampione in top class e sostituirà Bulega sulla Ducati più ambita

Un altro tassello del mercato incrociato MotoGP-Sbk si compone, con l'accordo di massima tra Franco Morbidelli e Aruba Ducati. Morbidelli era uno dei piloti destinati a non trovare più spazio in MotoGP, e alla fine è riuscito a strappare il contratto più prestigioso della Superbike. Sostituirà dunque Nicolò Bulega, a sua volta destinato a prenderne il posto in VR46, e formerà la coppia Ducati con Iker Lecuona. L'anno prossimo la Sbk passerà alle Michelin, quindi l'esperienza di Morbidelli con il fornitore francese può aiutare la squadra a velocizzare l'adattamento della moto alle nuove gomme. Precisamente questo è uno dei motivi dietro la decisione di Aruba di puntare su Morbidelli, determinato a sua volta a dimostrare di essere un pilota di vertice del motociclismo mondiale.