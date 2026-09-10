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Di Giannantonio prima di Misano: "Dobbiamo ritrovare le sensazioni di inizio anno"

vr46

"A Silverstone e Aragon abbiamo faticato, ma sappiamo cosa è successo. Dobbiamo ritrovare le sensazioni che avevamo prima della sosta". Fabio Di Giannantonio fissa l'obiettivo per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dove il pilota VR46 spera di tornare a lottare per il podio e di rifarsi sotto in ottica Mondiale (Martin è ora distante 48 punti). Nel VIDEO l'intervista integrale alla vigilia del weekend di Misano

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