"A Silverstone e Aragon abbiamo faticato, ma sappiamo cosa è successo. Dobbiamo ritrovare le sensazioni che avevamo prima della sosta". Fabio Di Giannantonio fissa l'obiettivo per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dove il pilota VR46 spera di tornare a lottare per il podio e di rifarsi sotto in ottica Mondiale (Martin è ora distante 48 punti). Nel VIDEO l'intervista integrale alla vigilia del weekend di Misano