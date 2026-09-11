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Bulega in VR46, Salucci: "Tornato a casa, il lavoro non era finito"

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Nel VIDEO Alessio Salucci, team director VR46, racconta a Sky Sport il ritorno di Nicolò Bulega nel team dopo gli anni in Moto3 e Moto2: "Sono sempre stato uno dei primi a puntare su di lui e avevo nella testa che non avessimo finito il lavoro insieme". Un ritorno "a casa": "Quando arrivò da noi era molto giovane, oggi è un uomo. È carichissimo, sta andando fortissimo in Superbike e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme"

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