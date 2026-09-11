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MotoGP a Misano, Marc Marquez dopo le Pre-qualifiche: "Devo migliorare sul passo gara"

DUCATI

Il campione catalano ha chiuso al 2° posto le Pre-qualifiche di Misano dopo un duello cronometrico con l'Aprilia di Bezzecchi. "Abbiamo lavorato bene - ammette il pilota Ducati - specie nei punti della pista in cui facevo più fatica. Devo solo sviluppare meglio il passo gara". Sulla scelta della gomma per la Sprint di sabato: "Non so ancora se userò la media come ad Aragon - spiega Marc - ma l'anno scorso qui con la morbida mi sono trovato abbastanza bene"

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