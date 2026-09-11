Almansa è stato il più veloce nel venerdì di Pre-qualifiche a Misano. Alle spalle del pilota spagnolo si è piazzato Kelso, 3° il leader del Mondiale Quiles. Bertelle (7°) direttamente al Q2, mentre Pini (17°) e Carraro (26°) saranno obbligati a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 11 su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Dopo la pioggia, il sole, ma per i piloti della Moto3 le prove sono cominciate al pomeriggio, nel turno di Pre-qualifica. Doppio lavoro per tutti, quindi, per sistemare la moto e centrare la Q2, obiettivo che hanno raggiunto quasi tutti i protagonisti del Mondiale, con l’esclusione di Carpe, secondo in campionato, l’eccezione più eclatante, 18° nel practice.

Pini dovrà passare dal Q1 Carpe non ha messo insieme un giro all’altezza, e quando sembrava poterlo fare s’è trovato pure Pratama in traiettoria. L’indonesiano aveva già ostacolato Brian Uriarte (che per inciso ha rischiato di restare fuori, complice una scivolata) e rischia una sanzione per domenica. Intanto, però, il pilota di Honda Asia ha il 13° tempo, davanti ad Adrian Fernandez, l’unico qualificato del team Leopard. Il suo compagno di squadra, Guido Pini, passerà dal Q1 con il 17° tempo.

Super Almansa, Bertelle direttamente al Q2 Il più veloce in pista è stato Almansa, vicino al record del circuito, quattro decimi più veloce del secondo classificato, Kelso. Terzo Quiles, che talvolta dà l’impressione di faticare, ma è appunto un’impressione momentanea. Il leader del Mondiale quando ha deciso di mettersi al sicuro ha fatto il suo. A differenza di Morelli, a lungo indietro, prima di saltare davanti, in quarta posizione. Migliore degli italiani, Bertelle, settimo. Detto di Pini, Carraro ha chiuso all’ultimo posto.