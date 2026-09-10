Sperava di evitare altre fastidiose domande sulla sua condizione fisica, mettendosi “a nudo” sul suo profilo social, ma la foto del braccio martoriato ha sortito l’effetto opposto. Ha acceso ancora di più la curiosità. Così Marc Marquez ha dovuto spiegare perché e percome ha deciso di mostrare il risultato di un lungo calvario di operazioni che ancora adesso, e forse per sempre, ne condizioneranno la guida. “Come ho detto ad Aragon, ero stanco delle solite domande sul mio braccio. Quando tutti parlano e speculano la cosa più semplice è essere onesti per tacitare le chiacchiere. Ho mostrato quanto l’infortunio in Indonesia mi abbia condizionato. E non ho più nulla da dire a riguardo”. Poi, ha aggiunto, spiegando la scelta del momento: “Quando nell’ Insider Ducati è venuto fuori che ero arrabbiato, ad Aragon la domanda è di nuovo saltata fuori, allora ho chiesto al team di trovare una soluzione. Ma è stata una mia idea, loro mi hanno sempre dato un feedback, ma questa è una cosa personale ed è il modo migliore di chiudere la questione. Le domande mi stavano distraendo e avevo bisogno di concentrare energie solo sulla pista. Quando qualcuno tornerà sull’argomento gli dirò che ho già risposto e non ho nulla da aggiungere”.