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Di Giannantonio: "Per il GP mi piacerebbe una mossa alla Valentino Rossi"

VR46

Fabio Di Giannantonio chiude 4° nella Sprint di Misano: "Ero molto al limite sull'anteriore, come sempre da inizio anno. Sono sempre al limite, ho cercato di gestire ma le Aprilia e Marquez sembrano averne di più". Diggia ci riproverà nella gara lunga di domenica: "Mi piacerebbe fare la mossa del Warm Up, come faceva Valentino Rossi, per trovare quei 2-3 decimi in più: proveremo qualche modifica, con qualche piccolo miglioramento ce la possiamo giocare per il podio"

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