Pole e record della pista di Misano per Senna Agius. In prima fila con l'australiano anche Holgado e Piqueras. Quinto Gonzalez, leader del Mondiale. 'Pioggia' di penalità in griglia: 6 posizioni a Guevara, 9 per Arbolino e Huertas, 3 a Ferrandez. Vietti partirà 14°. Domenica la gara alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

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