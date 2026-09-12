Moto2, qualifiche GP San Marino a Misano: pole di Agius. 'Stangato' Guevara: -6 in grigliaGP SAN MARINO
Pole e record della pista di Misano per Senna Agius. In prima fila con l'australiano anche Holgado e Piqueras. Quinto Gonzalez, leader del Mondiale. 'Pioggia' di penalità in griglia: 6 posizioni a Guevara, 9 per Arbolino e Huertas, 3 a Ferrandez. Vietti partirà 14°. Domenica la gara alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Qualifica tirata, record abbassati a più riprese, livello altissimo quello visto in pista in Moto2. L’ha spuntata Senna Agius, alla seconda pole nella classe di mezzo, con il nuovo primato della pista che aveva appena ritoccato Holgado. Peccato per un quarto settore non proprio impeccabile, l’unica smagliatura nel giro velocissimo dello spagnolo che ha permesso all’australiano di annullare il ritardo che aveva accumulato fino a quel punto.
Gonzalez in seconda fila
Terzo posto per Angel Piqueras tornato in prima fila dopo Austin. Manuel Gonzalez è finito in seconda fila con il quinto tempo alle spalle di Daniel Munoz, non senza rimpianti per il leader della classifica che s’è visto cancellare più di un giro. L’ultima occasione è svanita in regime di bandiere gialle per la caduta di Alonso, finito addosso a Ferrandez, cadutogli davanti.
Pesanti penalizzazioni per Guevara e Arbolino
Guevara è finito alla spalle di Arbolino, sesto, fin qui autore di un weekend più efficace del solito (Tony dice di aver beneficiato di un aggiornamento tecnico). Ma alcune irregolarità hanno 'macchiato' le loro qualifiche: 6 posizioni di penalità allo spagnolo (recidivo, punito per guida lenta, d'ostacolo ad Agius); 9 al lombardo (come a Huertas). Tre a Ferrandez, mentre Furusato dovrà partire dal fondo. Celestino Vietti scatterà 14°, Luca Lunetta 22°.