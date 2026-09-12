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Moto3, qualifiche Misano: pole di Almansa nel GP San Marino, 6° Bertelle. HIGHLIGHTS

gp misano
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Sesta pole stagionale per Almansa, che a Misano scatterà davanti a Uriarte e Kelso. Quinta casella per Quiles, leader del Mondiale con 102 punti di vantaggio su Carpe. Sesto Bertelle, 21° Pini, 24° Carraro. Domenica la gara alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

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E’ il suo momento, sempre veloce in prova, efficace in qualifica. David Almansa s’è preso la sesta pole (solo Alonso ha fatto meglio fino a oggi). Il pilota di Intact, viene da due ottime gare, un primo e un secondo posto, ed è in crescita. In classifica l’obiettivo più probabile è il secondo posto, al momento di Carpe, staccato di 5 punti e non particolarmente brillante in questa occasione (nono posto in qualifica dopo essere passato dalla Q1). 

Quiles e Bertelle in seconda fila

Per la leadership è un altro discorso perché Maximo Quiles domina staccato di 102 lunghezze e senza un errore, o più di uno, il pilota di Aspar Martinez sembra difficilmente raggiungibile. Domani lo spagnolo partirà dalla seconda fila, con il quinto tempo e l’obiettivo di centrare quantomeno il podio (ad Aragon aveva ottenuto la settima vittoria stagionale). In mezzo a loro due ci sono Uriarte, Kelso e Perrone. Quindi Matteo Bertelle, sesto e fin qui convincente. 

Pini costretto alla rimonta

Al contrario di Guido Pini, impantanatosi in Q1 e obbligato a una complicata rimonta dalla ventunesima casella. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, occhi puntati anche su Casey O’Gorman che corre con le insegne della squadra di papà Paolo: l’irlandese ha fatto una delle migliori qualifiche della stagione, partirà settimo con qualche rimpianto, con la prima gomma è stato bloccato da Kelso quando aveva mezzo secondo di vantaggio; con la seconda è incappato in Alvaro Carpe che l’ha involontariamente rallentato. In gara potrà però far valere la sua proverbiale grinta. Nicola Carraro scatterà 24°.

Moto3, la griglia di partenza del GP San Marino

Moto3, la griglia di partenza del GP San Marino

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