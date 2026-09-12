Sesta pole stagionale per Almansa, che a Misano scatterà davanti a Uriarte e Kelso. Quinta casella per Quiles, leader del Mondiale con 102 punti di vantaggio su Carpe. Sesto Bertelle, 21° Pini, 24° Carraro. Domenica la gara alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA SPRINT RACE LIVE

E’ il suo momento, sempre veloce in prova, efficace in qualifica. David Almansa s’è preso la sesta pole (solo Alonso ha fatto meglio fino a oggi). Il pilota di Intact, viene da due ottime gare, un primo e un secondo posto, ed è in crescita. In classifica l’obiettivo più probabile è il secondo posto, al momento di Carpe, staccato di 5 punti e non particolarmente brillante in questa occasione (nono posto in qualifica dopo essere passato dalla Q1).

Quiles e Bertelle in seconda fila Per la leadership è un altro discorso perché Maximo Quiles domina staccato di 102 lunghezze e senza un errore, o più di uno, il pilota di Aspar Martinez sembra difficilmente raggiungibile. Domani lo spagnolo partirà dalla seconda fila, con il quinto tempo e l’obiettivo di centrare quantomeno il podio (ad Aragon aveva ottenuto la settima vittoria stagionale). In mezzo a loro due ci sono Uriarte, Kelso e Perrone. Quindi Matteo Bertelle, sesto e fin qui convincente.

Pini costretto alla rimonta Al contrario di Guido Pini, impantanatosi in Q1 e obbligato a una complicata rimonta dalla ventunesima casella. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, occhi puntati anche su Casey O’Gorman che corre con le insegne della squadra di papà Paolo: l’irlandese ha fatto una delle migliori qualifiche della stagione, partirà settimo con qualche rimpianto, con la prima gomma è stato bloccato da Kelso quando aveva mezzo secondo di vantaggio; con la seconda è incappato in Alvaro Carpe che l’ha involontariamente rallentato. In gara potrà però far valere la sua proverbiale grinta. Nicola Carraro scatterà 24°.