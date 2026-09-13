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Martin dopo il GP Misano: "Ho la sindrome compartimentale, per l'Austria..."

l'infortunio

Jorge Martin soffre di sindrome compartimentale al braccio destro: è stato lo stesso pilota Aprilia ad annunciarlo a Misano, dopo il quinto posto in gara. Il leader del Mondiale (è stato raggiunto in vetta da Marc Marquez) è partito forte, per poi calare alla distanza: "A un certo punto non sentivo più il freno, peccato perché avrei potuto lottare per la vittoria". Da capire se servirà l'operazione: "Valuteremo la cosa migliorare da fare dopo l'Austria". Nel VIDEO la sua intervista integrale a Sky

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