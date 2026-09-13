Moto2: Manu Gonzalez trionfa a Misano, 5° Arbolino

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Moto2, GP Misano: Gonzalez vince e allunga nel Mondiale, 5° Arbolino. HIGHLIGHTS

GP SAN MARINO
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Quinta vittoria stagionale per il leader del Mondiale: lo spagnolo approfitta della triplice caduta al via di Agius, Holgado e del 'colpevole' Piqueras e trionfa a Misano davanti a Veijer e Baltus. Bella rimonta di Arbolino, scattato 16° (punito di 9 posizioni in griglia) e 5° al traguardo. Vietti chiude 7°, Lunetta 23°. Alle 14 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

GP MISANO, LA GARA DI MOTOGP LIVE

Con la quinta vittoria in archivio Manu Gonzalez allunga in classifica, con Ortolà e Guevara, i suoi diretti inseguitori, fuori dal podio. Quest’ultimo ha perso anche il duello per il quinto posto con Arbolino, nel finale, ma entrambi devono recriminare con se stessi per la pesante penalità rimediata in qualifica: sei posizioni perse in griglia dallo spagnolo, addirittura nove per il milanese. 

Decisiva la triplice caduta alla prima curva

Soprattutto Arbolino s’è giocato una buona occasione perché in gara ha poi girato su tempi da podio. Lui come Vietti che ha cominciato a macinare giri veloci quando il distacco dai primi era ormai arrivato a cinque secondi. Davanti, Gonzalez non ha invece sbagliato nulla, dopo aver acciuffato e superato Veijer ha gestito fino al traguardo. Ma il colpo di scena alla gara è stato il triplice incidente al via, che ha coinvolto tutta la prima fila. Piqueras che scattava dalla terza casella ha cercato di infilarsi all’interno di Holgado, finendo per centrare lui e Agius che partiva dalla pole position. 

Che rimonta di Arbolino

Gonzalez e Veijer che partivano dalla seconda fila ne hanno approfittato, mentre Arbolino retrocesso dalla settima alla sedicesima posizione in griglia iniziava la sua rimonta insieme a Vietti (che ha chiuso al settimo posto dopo un feroce duello con Alonso Lopez, finito in ottava posizione davanti ad Alonso). Terzo gradino del podio per Barry Baltus che ha pure scontato un long lap di penalità per track limits.

L'ordine d'arrivo del GP San Marino

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Come cambia la classifica dopo Misano

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