Moto3, a Misano Quiles beffa Almansa al fotofinish

Nella lotta è sempre il più forte. Sangue freddo, lucidità, polso fermo, Maximo Quiles ha battuto un ottimo e velocissimo Almansa al foto finish. L’ultimo giro un capolavoro di talento, consapevolezza, freddezza. Il pilota di Intact ha corso in testa dall’inizio, ha macinato giri sul filo del record per tenere dietro Brian Uriarte prima e Quiles dopo. Il leader del mondiale gli ha mangiato un decimo alla volta, fino a incollarsi al codone della sua moto. Poteva attaccare prima, ha atteso l’ultima tornata. Almansa ha chiuso ogni spazio, ma ha sbagliato, una piccola sbavatura all’ultima curva, che ha permesso a Quiles di affiancarlo e rubargli ancora qualche metro. Per la seconda volta di seguito David ha dovuto cedere al più forte, non a caso in testa al campionato con 107 punti di vantaggio (e otto vittorie stagionali fin qui). “E’ sempre più difficile battere Almansa” ha ammesso il vincitore contento di aver dato spettacolo. “Ottima gara, avevo un bel passo, ho controllato tutta la corsa, ma all’ultima curva ho fatto un piccolo errore” la sintesi onesta di Almansa.