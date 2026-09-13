Moto3, a Misano Quiles beffa Almansa al fotofinish

Moto3, a Misano Quiles batte all'ultimo giro Almansa: è l'ottava vittoria. HIGHLIGHTSgp san marino
Un astuto Maximo Quiles strappa la vittoria a David Almansa sul rettilineo finale di Misano, conquistando l'ottavo successo della stagione e allungando in classifica: il vantaggio del pilota Leopard ora è di 107 punti. Sul podio, oltre ad Almansa, sale anche Uriarte, mentre Bertelle riesce a strappare il quarto posto: cade dopo poche curve Carpe
Nella lotta è sempre il più forte. Sangue freddo, lucidità, polso fermo, Maximo Quiles ha battuto un ottimo e velocissimo Almansa al foto finish. L’ultimo giro un capolavoro di talento, consapevolezza, freddezza. Il pilota di Intact ha corso in testa dall’inizio, ha macinato giri sul filo del record per tenere dietro Brian Uriarte prima e Quiles dopo. Il leader del mondiale gli ha mangiato un decimo alla volta, fino a incollarsi al codone della sua moto. Poteva attaccare prima, ha atteso l’ultima tornata. Almansa ha chiuso ogni spazio, ma ha sbagliato, una piccola sbavatura all’ultima curva, che ha permesso a Quiles di affiancarlo e rubargli ancora qualche metro. Per la seconda volta di seguito David ha dovuto cedere al più forte, non a caso in testa al campionato con 107 punti di vantaggio (e otto vittorie stagionali fin qui). “E’ sempre più difficile battere Almansa” ha ammesso il vincitore contento di aver dato spettacolo. “Ottima gara, avevo un bel passo, ho controllato tutta la corsa, ma all’ultima curva ho fatto un piccolo errore” la sintesi onesta di Almansa.
Bertelle la spunta per il 4° posto
Terzo gradino del podio per Brian Uriarte, quarto risultato di spicco nella stagione del debutto. La lotta per il quarto posto ha premiato Bertelle, dopo un bello spunto al via e un lungo duello con Perrone, Salmela e Kelso, con qualche errore qua e la ma tanta aggressività nel finale. “Perdevo qualcosa nella prima variante, ho dovuto fare un po’ di elastico, ma il ritmo dei primi era lontano da noi” ha detto Matteo che ha tagliato il traguardo a 10 secondi dai primi tre. La corsa ha invece perso subito un protagonista del campionato, Alvaro Carpe, caduto alla curva 5, dopo la partenza dalla ventunesima casella per una penalità rimediata in qualifica. Nicola Carraro è invece rimasto vittima di un contatto con Rammerstorfer al primo giro. Caduti entrambi, gara finita.