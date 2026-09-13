Bezzecchi sbaglia, Marc Marquez no: il pilota Ducati vince anche la gara lunga a Misano, facendo bottino pieno nel weekend e agganciando Martin (5°) in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex e Acosta. All'appello manca Bez, caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. La MotoGP torna il prossimo weekend a Spielberg per il GP Austria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Vittoria e colpo al mondiale. Marc Marquez fa bottino pieno come ad Aragon, due settimane prima. Trentasette punti guadagnati, tra sabato e domenica, azzerato il distacco da Martin, fuori dal podio, quinto alle spalle di Marquez jr, Aldeguer e Acosta. "Non mi sembra vero – ha detto Marquez - ma bisogna crederci e spingere fino alla fine". Brutta giornata per l’Aprilia, che ha anche perso Bezzecchi al primo giro, caduto alla seconda curva, dopo aver azzeccato la partenza. Weekend impeccabile invece del campione della Ducati, che ha azzeccato ogni mossa, gestito bene il vantaggio una volta messosi al comando. Ha lottato qualche giro con Martin, che ha provato a vincere, superando il connazionale nelle prime fasi. Ma l’illusione è durata poco. Come il gatto col topo, Marc ha atteso il momento giusto e ha passato il pilota dell’Aprilia nello stesso cambio di direzione dove ieri Jorge s’era guadagnato il terzo posto infilando Di Giannantonio.
Marquez aggancia in vetta Martin, Bezzecchi scivola a -33
Sei piloti spagnoli davanti a tutti nel Gran Premio di San Marino (mai successo prima d’oggi in MotoGP), davanti a un pubblico numeroso, venuto per godersi la sfida tra Bezzecchi e il fenomeno spagnolo, possibile replica della gara del 2025. E se ieri Marc aveva sorpreso il romagnolo con una mossa da manuale al via, oggi Bezzecchi è stato lesto al semaforo, tenendo dietro Marquez senior, per cercare di allungare subito e mettere aria tra la sua Aprilia e la Ducati di Marc. In classifica ha raggiunto a pari punti Martin, mentre Bezzecchi è scivolato indietro a meno 33. Non è finita, mancano parecchie gare, ma l’errore del romagnolo pesa e si aggiunga ai tre fatti dopo il Mugello (e allo zero causato da Martin quando lo travolse al Balaton). Tanti punti lasciati per strada, l’ultima vittoria risale al Mugello quando comandava in campionato. Con 102 punti di vantaggio su Marc. Misano era l’occasione di tornare a vincere, ma la pista romagnola si conferma territorio Ducati (sesto successo di fila). Purtroppo non per Bagnaia, caduto al sesto passaggio. Altra domenica da dimenticare per il piemontese.