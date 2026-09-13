Bezzecchi sbaglia, Marc Marquez no: il pilota Ducati vince anche la gara lunga a Misano, facendo bottino pieno nel weekend e agganciando Martin (5°) in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex e Acosta. All'appello manca Bez, caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. La MotoGP torna il prossimo weekend a Spielberg per il GP Austria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Vittoria e colpo al mondiale. Marc Marquez fa bottino pieno come ad Aragon, due settimane prima. Trentasette punti guadagnati, tra sabato e domenica, azzerato il distacco da Martin, fuori dal podio, quinto alle spalle di Marquez jr, Aldeguer e Acosta. "Non mi sembra vero – ha detto Marquez - ma bisogna crederci e spingere fino alla fine". Brutta giornata per l’Aprilia, che ha anche perso Bezzecchi al primo giro, caduto alla seconda curva, dopo aver azzeccato la partenza. Weekend impeccabile invece del campione della Ducati, che ha azzeccato ogni mossa, gestito bene il vantaggio una volta messosi al comando. Ha lottato qualche giro con Martin, che ha provato a vincere, superando il connazionale nelle prime fasi. Ma l’illusione è durata poco. Come il gatto col topo, Marc ha atteso il momento giusto e ha passato il pilota dell’Aprilia nello stesso cambio di direzione dove ieri Jorge s’era guadagnato il terzo posto infilando Di Giannantonio.