Come accaduto a Silverstone, Aragon e Misano, Maverick Vinales non prenderà parte al GP d'Austria. Il pilota della Ktm Tech3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra e punta a rientrare in tempo per il GP del Giappone (2-4 ottobre). Intanto, per il quarto weekend consecutivo, verrà sostituito da Pol Espargaró. Il GP d'Austria dal 18 al 20 settembre è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI ORARI DEL GP AUSTRIA - CLASSIFICHE